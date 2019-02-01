Работникам «Лисичанскугля» начали выплачивать долги по зарплате

Представитель Уполномоченной Верховной Рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский сообщил, что госпредприятие «Лисичанскуголь» выплачивает своим работникам долги по зарплате.

По данным Лисянского, на госпредприятие перечислены финансовые средства для погашения задолженности по заработной плате за 2018 год и январь 2019 года.

Лисянский напомнил, что работники предприятия обращались в офис омбудсвумен с требованием повлиять на нарушение прав шахтеров Луганской области.

«Долги по заработной плате получили также работники не промышленной группы - медицинские работники, бухгалтерия, социальная сфера», - написал Лисянский в Facebook