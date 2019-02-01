» » Работникам «Лисичанскугля» начали выплачивать долги по зарплате

Работникам «Лисичанскугля» начали выплачивать долги по зарплате

Сегодня, 09:59 citynews.net.ua | Напечатать

Представитель Уполномоченной Верховной Рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский сообщил, что госпредприятие «Лисичанскуголь» выплачивает своим работникам долги по зарплате.

По данным Лисянского, на госпредприятие перечислены финансовые средства для погашения задолженности по заработной плате за 2018 год и январь 2019 года.

Лисянский напомнил, что работники предприятия обращались в офис омбудсвумен с требованием повлиять на нарушение прав шахтеров Луганской области.

«Долги по заработной плате получили также работники не промышленной группы - медицинские работники, бухгалтерия, социальная сфера», - написал Лисянский в Facebook


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:11

"Динамо" разгромило луганскую "Зарю"

Сегодня, 10:11

Епифаний заявил об угрозе конфискации храмов и депортации священников из «ДНР»

Сегодня, 09:59

Работникам «Лисичанскугля» начали выплачивать долги по зарплате

Сегодня, 09:20

На Донбассе погиб украинский военный

Вчера, 18:19

С начала суток боевики шесть раз обстреляли силы ООС

Вчера, 16:37

КПВВ на Донбассе переходят на весенний график работы

Вчера, 15:47

На КПВВ в Станице умер пожилой мужчина

Вчера, 14:41

Задержанного на Луганщине сторонника «ЛНР» арестовали на 60 суток

Вчера, 13:51

Более 30 тыс. украинских свидетельств о рождении выдано жителям ОРДЛО

Вчера, 13:38

На шахте "Кураховская" горняки проводят «иатльянскую забастовку»

Вчера, 12:43

На Луганщине в ходе обстрела разрушено четыре жилых дома

Вчера, 12:39

СБУ блокировала механизм финансирования террористов

Новости Украины:

Сегодня, 12:14

Под Одессой задержали автобусы с вооруженными людьми

Сегодня, 12:08

МИД Украины в 5 годовщину оккупации Крыма призывает усилить давление на Россию

Сегодня, 10:34

Вышел первый тизер байопика о Лесе Украинке

Сегодня, 09:58

Верховный суд вернул рассмотрение дела Савченко и Рубана в суд Киева

Сегодня, 09:56

На Запорожье пенсионерка разнесла агитационную палатку

Сегодня, 09:23

Суд арестовал экс-главу Генштаба ВСУ времен Януковича

Вчера, 21:29

В Херсоне создадут первый украинский плавучий космодром

Вчера, 17:04

В Украине может появиться первый плавучий космодром

Вчера, 16:38

В Киеве от кори умерла женщина

Вчера, 15:48

В ПЦУ перешел монастырь, который возглавлял нынешний наместник Лавры

Вчера, 15:02

С начала года на пожарах погибли 453 человека

Вчера, 14:57

Две украинские теннисистки установили личные рекорды в рейтинге WTA

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 



^Наверх

 