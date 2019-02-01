» » На Донбассе погиб украинский военный

На Донбассе погиб украинский военный

Сегодня, 09:20 citynews.net.ua | Напечатать

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 25 февраля российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий погиб, один получил ранения. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты дважды обстреляли позиции наших защитников: в районе населенного пункта Лебединское и вблизи села Водяное.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил пять прицельных обстрелов: Луганского, вблизи поселка городского типа Новотошковского, в районе населенных пунктов Хутор Вильный, Новоалександровка и Новгородское.

По данным разведки, 25 февраля двое оккупантов уничтожены и трое ранены.

С начала текущих суток обстрелы позиций наших войск не зафиксированы.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:11

"Динамо" разгромило луганскую "Зарю"

Сегодня, 10:11

Епифаний заявил об угрозе конфискации храмов и депортации священников из «ДНР»

Сегодня, 09:59

Работникам «Лисичанскугля» начали выплачивать долги по зарплате

Сегодня, 09:20

На Донбассе погиб украинский военный

Вчера, 18:19

С начала суток боевики шесть раз обстреляли силы ООС

Вчера, 16:37

КПВВ на Донбассе переходят на весенний график работы

Вчера, 15:47

На КПВВ в Станице умер пожилой мужчина

Вчера, 14:41

Задержанного на Луганщине сторонника «ЛНР» арестовали на 60 суток

Вчера, 13:51

Более 30 тыс. украинских свидетельств о рождении выдано жителям ОРДЛО

Вчера, 13:38

На шахте "Кураховская" горняки проводят «иатльянскую забастовку»

Вчера, 12:43

На Луганщине в ходе обстрела разрушено четыре жилых дома

Вчера, 12:39

СБУ блокировала механизм финансирования террористов

Новости Украины:

Сегодня, 12:14

Под Одессой задержали автобусы с вооруженными людьми

Сегодня, 12:08

МИД Украины в 5 годовщину оккупации Крыма призывает усилить давление на Россию

Сегодня, 10:34

Вышел первый тизер байопика о Лесе Украинке

Сегодня, 09:58

Верховный суд вернул рассмотрение дела Савченко и Рубана в суд Киева

Сегодня, 09:56

На Запорожье пенсионерка разнесла агитационную палатку

Сегодня, 09:23

Суд арестовал экс-главу Генштаба ВСУ времен Януковича

Вчера, 21:29

В Херсоне создадут первый украинский плавучий космодром

Вчера, 17:04

В Украине может появиться первый плавучий космодром

Вчера, 16:38

В Киеве от кори умерла женщина

Вчера, 15:48

В ПЦУ перешел монастырь, который возглавлял нынешний наместник Лавры

Вчера, 15:02

С начала года на пожарах погибли 453 человека

Вчера, 14:57

Две украинские теннисистки установили личные рекорды в рейтинге WTA

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 



^Наверх

 