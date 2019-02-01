КПВВ на Донбассе переходят на весенний график работы

Все контрольные пункты въезда-выезда в районе Операции объединенных сил переходят на весенний график работы.

Об этом сообщает ООС в Facebook.

Как отмечается, согласно распоряжению Командующего объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил с 1 марта 2019 года переходят на график весеннего периода.

Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30.