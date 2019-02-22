За сутки КПВВ на Донбассе пересекли 26,3 тыс человек

В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил находится 355 автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: «Майорское» – 50/50; «Марьинка» – 40/60; «Новотроицкое» – 50/50; «Гнутове» – 30/25», - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки через КПВВ проследовало 26,3 тысячи человек и 3,4 тысячи транспортных средств, добавили в ведомстве.