Боевики вчера 16 раз обстреляли украинские позиции

В зоне операции Объединенных сил в ходе боевых действий 24 февраля погиб один украинский военный, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера противник 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе с применением артиллерии калибра 122 мм и минометов. В частности, под обстрелы попали позиции в районе Водяного, Лебединского, Павлополя, Красногоровки, Новозвановки, Катериновки, Золотого.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным разведки, 24 февраля трех боевиков уничтожили, еще четверо получили ранения. С утра противник обстрелял позиции в районе населенного пункта Лебединское из минометов калибра 120 мм.