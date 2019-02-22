Во время обстрела российскими террористами жилых домов в Золотое чуть не погибла 3-летняя девочка и ее родители - фото

Сегодня, 24 февраля, примерно в 5:00 утра, российско-оккупационные войска осуществили прицельный минометный обстрел мирных населенных пунктов Золотое и Новоалександровка. Мины российского производства разрывались прямо в домах украинцев. Напуганные люди едва успевали прятаться от взрывов.

- Жена схватила нашу трехлетнюю дочь и мы хотели выбежать, но последующим взрывом выбило двери и мы упали, - говорит житель Золотого Дмитрий. - Из-за пережитое моя дочь перестала разговаривать ... Что нам делать, я не знаю ...

Сейчас на месте очередного кровавого преступления российских оккупационных войск работают представители украинской стороны СЦКК и следственных органов, которые собирают доказательную базу террористического акта против мирного населения Украины.