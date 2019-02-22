В Луганской области всю ночь проверяли автовокзалы из-за сообщения о бомбе

23 февраля в полицию Луганской области поступило сообщение о возможном террористическом акте. Неизвестный сообщил о том, что заминирован автовокзал, расположенный на территории Луганской области.

Немедленно после получения сообщения сотрудниками местных отделов полиции была проведена эвакуация ожидающих рейсов граждан и персонала 17 автовокзалов и автостанций области.

В течение всей ночи специалисты взрывотехнической службы и кинологи ГУНП тщательно проверили все автостанции и автовокзалы на территории Луганщины. Проведенной проверкой взрывчатых веществ и устройств обнаружено не было. После проведенной проверки все автовокзалы возобновили свою работу.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан» Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению личности лжем-минера.