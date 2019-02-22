» » В Луганской области всю ночь проверяли автовокзалы из-за сообщения о бомбе

В Луганской области всю ночь проверяли автовокзалы из-за сообщения о бомбе

Сегодня, 12:30 citynews.net.ua | Напечатать

23 февраля в полицию Луганской области поступило сообщение о возможном террористическом акте. Неизвестный сообщил о том, что заминирован автовокзал, расположенный на территории Луганской области.

Немедленно после получения сообщения сотрудниками местных отделов полиции была проведена эвакуация ожидающих рейсов граждан и персонала 17 автовокзалов и автостанций области.

В течение всей ночи специалисты взрывотехнической службы и кинологи ГУНП тщательно проверили все автостанции и автовокзалы на территории Луганщины. Проведенной проверкой взрывчатых веществ и устройств обнаружено не было. После проведенной проверки все автовокзалы возобновили свою работу.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан» Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению личности лжем-минера.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:51

Во время обстрела российскими террористами жилых домов в Золотое чуть не погибла 3-летняя девочка и ее родители - фото

Сегодня, 12:30

В Луганской области всю ночь проверяли автовокзалы из-за сообщения о бомбе

22-02-2019, 18:55

Представители Датского Совета по делам беженцев на КПВВ «Станица Луганская» проводят тренинги о минной безопасности

22-02-2019, 18:53

В ДТП на оккупированном Донбассе погибли 4 человека

22-02-2019, 18:50

ОБСЕ зафиксировала разрушения из-за обстрелов на неподконтрольной Луганщине

22-02-2019, 18:49

Кабмин утвердил план мероприятий по борьбе с бедностью

22-02-2019, 17:22

На Луганщине задержали контрабандиста

22-02-2019, 15:41

Балуха вывезли из СИЗО Краснодара в неизвестном направлении

22-02-2019, 13:28

На Луганщине не превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом

22-02-2019, 12:56

В АП рассмотрят вопрос создания ВГА в Северодонецке

22-02-2019, 12:02

ПриватБанк объявил 50 000 гривен награды за подрывников банкомата в Харьковском госпитале

22-02-2019, 11:48

В оккупированной Кадеевке три пьяных боевика попали в ДТП

Новости Украины:

22-02-2019, 18:49

Кабмин утвердил план мероприятий по борьбе с бедностью

22-02-2019, 17:46

В Черкасской области военнослужащего будут судить по подозрению в убийстве

22-02-2019, 17:24

В Херсоне появилась улица имени Екатерины Гандзюк

22-02-2019, 15:41

Балуха вывезли из СИЗО Краснодара в неизвестном направлении

22-02-2019, 15:39

В Сумах заммэра объявили подозрение из-за смерти ребенка в лифте

22-02-2019, 13:27

Раскрыта схема незаконного ввоза элитных авто в Украину

22-02-2019, 13:19

В Киеве избили «догхантера» Святогора

22-02-2019, 12:40

В Харькове взорвали два банкомата

22-02-2019, 11:32

Румынская церковь выдвинула условия признания ПЦУ

22-02-2019, 10:51

Глава Госдепа представил сайт "Противодействие российской агрессии в Украине" с данными со спутников, картами и статистикой

22-02-2019, 09:48

В Крыму назвали дату запуска поездов в Россию

22-02-2019, 09:28

В Украине изменили правила выезда детей за границу

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 



^Наверх

 