В ДТП на оккупированном Донбассе погибли 4 человека

Сегодня около шести утра на трассе Донецк-Седово в Старобешевском районе Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека.

Об этом сообщает «МВД» при группировке «ДНР».

Отмечается, что водитель автомобиля «ГАЗ», двигавшегося со стороны Тельманово в направлении Донецка не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Dacia Logan, ехавшим навстречу.

В настоящий момент по факту происшествия проводится следственная проверка, заявили в «МВД». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».