ОБСЕ зафиксировала разрушения из-за обстрелов на неподконтрольной Луганщине

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ задокументировали разрушения из-за обстрелов в Золотом-5 (Михайловка).

Об этом сообщается в отчете миссии.

Так, в доме по улице Дундича, 6 СММ видела разбитую оконную панель на первом этаже двухэтажного здания. дом и следы ожогов на южной стороне того же дома. Там также были обнаружены остатки боеприпасов. Согласно оценке наблюдателей - хвостовая часть РПГ-7.

«СММ оценила ущерб как свежий и вызванный взрывом гранатомета (РПГ-7), выпущенного с северо-северо-западного направления», - говорится в отчете.

На улице Дундича, 4 наблюдатели задокументировали три отверстия от стрелкового оружия в окнах.

На улице Почтовой, 4, в жилом районе СММ увидела два разбитых окна. Патруль также видел остатки боеприпасов. По оценке миссии – от БМП.