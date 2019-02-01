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Кабмин утвердил план мероприятий по борьбе с бедностью

Сегодня, 18:49 citynews.net.ua | Напечатать

Правительство утвердило план мероприятий на 2019 год по реализации Стратегии преодоления бедности.

Как сообщается на правительственном портале, документом определены конкретные меры по повышению действенности политики занятости, повышению денежных доходов населения, обеспечению доступа населения к социальным услугам, минимизации рисков бедности и социального отчуждения наиболее уязвимых категорий населения.

В частности, планируется повышение действенности политики занятости; внедрение новых форм предоставления государственной службой занятости услуг населению и работодателям; создание общегосударственного реестра вакансий со свободным онлайн-доступом и актуализацией в режиме реального времени; содействие трудоустройству молодежи и внедрение дополнительных стимулов для работодателей по трудоустройству лиц предпенсионного возраста, лиц с малолетними детьми и лиц с инвалидностью; улучшение экономических условий развития самозанятости населения и тому подобное.

«Реализация этих мероприятий будет способствовать обеспечению поэтапного снижения масштаба бедности, внедрению новых механизмов ее предотвращения, преодолению социального отчуждения, улучшению уровня жизни и повышению уровня доступа населения к социальным услугам», - заявили в Кабмине.


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