На Луганщине задержали контрабандиста

В Луганской области военнослужащие Национальной гвардии Украины (НГУ) из состава Объединенных сил задержали мужчину, который перевозил продукты питания для продажи без соответствующих документов.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Как отмечается, во время проверки автомобиля и документов водителя выяснилось, что мужчина оказывал услуги по перевозке продуктов питания для продажи. Однако, он не был зарегистрирован как субъект хозяйствования и использовал собственный автомобиль для перевозки.

«Я проводил осмотр транспорта. Водитель пытался убедить меня, что на товар есть документы, но я заметил волнение и решил тщательно его проверить. Мои сомнения подтвердились, когда я попросил документы на перевозку груза – их просто не оказалось», – рассказал старший смены солдат НГУ Евгений Бурлаков.

Мужчину задержали за правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 164 КУоАП (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) и передали сотрудникам полиции.

Санкция статьи предусматривает штраф от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения этого административного правонарушения, или без таковой.