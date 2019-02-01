Балуха вывезли из СИЗО Краснодара в неизвестном направлении

Осужденного в аннексированном Россией Крыму украинского активиста Владимира Балуха, которого ранее вывезли из полуострова в РФ, этапировали из СИЗО в неизвестном направлении.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа на странице в Facebook.

Отмечается, что куда именно везут Балуха ни родственникам, ни адвокатам не сообщили. Причины его перевода из керченской колонии на территорию России также до сих пор неизвестны.

"Этапирование Владимира Балуха в Россию нарушает также ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта", - говорится в сообщении.