На Луганщине не превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Луганской области не превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

«За восьмую неделю 2019 года, по состоянию на 22 февраля, эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в Луганской области не превышен (- 37,12%). При эпидемическом пороговом уровне 55,8 заболеваемость составила 35,1 на 10 тыс. населения», – сообщили в пресс-службе.

Всего в области за неделю ОРВИ заболел 2471 человек, из них 1640 (66,4%) детей в возрасте до 14 лет.

Госпитализированы 95 больных, в том числе 76 детей до 14 лет.

«За этот период зарегистрировано девять случаев заболевания гриппом: два в городе Рубежное, два в городе Северодонецк и пять в Попаснянском районе. С начала эпидемического сезона в области против гриппа привито 2263 человека», – добавили в пресс-службе.