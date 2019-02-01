В АП рассмотрят вопрос создания ВГА в Северодонецке

В Администрации президента Украины дали ответ на обращение Северодонецкого городского совета об отсутствии оснований создавать в городе военно-гражданскую администрацию.

Текст ответа был опубликован 21 февраля пресс-службой Северодонецкого горсовета.

В ответе говорится, что обращение рассмотрено, а также что вопрос создания военно-гражданской администрации города Северодонецк будет рассмотрен в соответствии с требованиями действующего законодательства.