ПриватБанк объявил 50 000 гривен награды за подрывников банкомата в Харьковском госпитале

ПриватБанк объявил о гарантированной выплате вознаграждения в размере 50 000 гривен за любую информацию, которая поможет задержать преступников, ограбивших 22 февраля банкомат в Харькове.

Как сообщили в Службе безопасности банка, в Харькове неизвестные злоумышленники около 3 часов ночи с помощью спецсредств взорвали банкомат ПриватБанка, который расположен в помещении госпиталя на улице Врубеля. Наряд охраны прибыл на место происшествия уже после того, как злоумышленники скрылись. Сотрудники СБ банка, следователи полиции выясняют все обстоятельства преступления и устанавливают факты, указывающие на лиц, которые могут быть к нему причастны.

ПриватБанк объявил награду 50 000 гривен за любую информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников. Передать информацию в банк можно по телефонам (056) 716 35 02, (067) 565 12 34, e-mail: security@privatbank.ua, а также любым другим удобным способом. Анонимность гарантируется.