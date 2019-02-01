В оккупированной Кадеевке три пьяных боевика попали в ДТП

В оккупированной Кадеевке, что в Луганской области, три боевика в пьяном виде попали в ДТП, один из них в коме.

Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

Как отмечают боевики, накануне аварии пострадавшие употребляли алкоголь вместе с женщинами, после чего решили переместиться на квартиру ля продолжения веселья, но не доехали.

"19 февраля в г. Кадеевка три представителя российско-оккупационных войск 6 омсп, в т.ч. начальники продовольственной и вещевой служб полка, а также представитель т.н. "МГБ ЛНР", находясь в состоянии алкогольного опьянения, попали в ДТП и в результате столкновения получили многочисленные телесные повреждения (ранения) различной степени тяжести. В настоящее время один из пострадавших (скорее всего начальник продовольственной службы полка) находится с открытой черепно-мозговой травмой в реанимационном отделении больницы в состоянии комы", – написал "Штирлиц".