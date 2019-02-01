Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 36 тыс. человек

Контрольные пункты вьезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 20 февраля, пересекли 36,8 тысяч человек.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Как отмечается, пропускные операции на КПВВ в рамках определенных дорожных коридоров начались вовремя.

Пассажиро-транспортный поток во всех контрольных пунктах вьезда-выезда остается на уровне предыдущих суток, так через линию разграничения проследовало 36,7 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 8565 человек и 950 транспортных средств;

"Марьинка" - 7675 человек и 1215 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7415 человек и 1320 транспортных средств;

"Гнутово" - 3755 человек и 800 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9305 человек

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 30/50; "Марьинка" - 25/80; "Новотроицкое" - 35/85; "Гнутово" - 20/40