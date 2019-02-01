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За сутки боевики 7 раз обстреляли позиции ООС

Сегодня, 09:26 citynews.net.ua | Напечатать

Боевики за сутки 21 февраля 7 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Вследствие обстрелов ранения получили 3 украинских военных, сообщает пресс-служба ООС на странице в Facebook.

При этом, как сообщается, вооружение, запрещенное минскими договоренностями, было применено 4 раза.

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты четыре раза обстреляли позиции наших защитников:

дважды - из минометов калибра 120 мм, гранатометов противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия, в дальнейшем - из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное;

из минометов калибра 82 мм - возле населенного пункта Пески;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Павлополь.

Кроме того, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противник 3 раза обстрелял украинских защитников вблизи населенного пункта Крымское.

"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

По данным разведки, 21 февраля трех оккупантов уничтожены и четверо ранены.


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