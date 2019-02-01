На Донбассе от пули снайпер погиб боец 24-й бригады

20 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил около 17:00 от пули снайпера погиб житель села Васильков Чертковского района Василий Богоносюк, старший солдат Вооруженных Сил Украины, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщила пресс-служба Чертковского горсовета.

У погибшего осталась жена и двое детей – девочки 2002 и 2004 годов рождения.

Чертковская городской совет выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу преждевременной смерти Василия.