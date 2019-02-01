На Луганщине прокуратура добилась реального наказания для двух рецидивистов

На Луганщине прокуратура добилась реального наказания для двух ранее судимых мужчин, которые совершили кражи на территории Новопсковского района области.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, двух жителей Старобельского района обвиняли в совершении кражи, соединенной с проникновением в иное помещение, совершенной повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч.3 ст. 185 УК Украины) и незаконном проникновении в жилище (ч. 1 ст. 162 УК Украины).

«В ноябре 2018 года ранее судимые за совершение корыстных преступлений лица ограбили магазин в Новопсковском районе путем проникновения через окно. Злоумышленники вынесли алкогольные напитки и другие товары. Кроме того, в тот же день мужчины, находясь в нетрезвом состоянии, незаконно проникли в жилище местного жителя, где решили "отдохнуть", чем нарушили неприкосновенность жилища хозяина», – говорится в сообщении.

«По принципиальной позиции процессуального руководителя в уголовном производстве указанные опасные для общества лица судом признаны виновными в совершении уголовных преступлений, один из которых приговорен к 5 годам лишения свободы, другой – к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с учетом ранее назначенных им судом наказания», – проинформировали в прокуратуре.