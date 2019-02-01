Чиновник из Волновахи поехал в оккупированную Макеевку и попал в плен

Чиновник из Волновахи поехал в оккупированную Макеевку и попал в пленСегодня, 15:58
В оккупированной Макеевке чиновник из Волновахи попал в плен, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
19 февраля его жена обратилась в полицию из-за исчезновения мужа – 36-летнего госслужащего, начальника Волновашского районного отделения государственной исполнительной службы управления юстиции в Донецкой области. Мужчина поехал в Макеевку к больным родственникам. Там он попал в плен, его автомобиль Honda захвачен.
Полиция открыла дело по факту незаконного лишения свободы или похищения человека, а также о незаконном завладении транспортным средством.