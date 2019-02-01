В Украине запустят сервис создания электронных чеков

В Украине запускается эстонский сервис создания электронных чеков для анализа данных офлайн-покупок Pulsior.

Об этом сообщает "Укринформ".

Как отмечается, доля офлайн-продаж в Украине составляет 80% от общего объема.

"При этом отсутствуют инструменты для анализа данных поведения офлайн-покупателей. Большинство ритейлеров собирают информацию только о лояльных клиентах, и на её основе выстраивают свои маркетинговые стратегии. Эффективность этих стратегий растет, если ритейлер сможет отслеживать поведение всех клиентов, включая онлайн- и офлайн-покупателей. Такую возможность предоставляет сервис электронных чеков", - говорят в Pulsior.

Сообщается, что Pulsior - это программа, которая устанавливается на POS-терминал и с помощью электронных чеков собирает информацию о клиентах, которые совершают покупки в магазинах. С помощью Pulsior ритейлеры смогут отследить историю покупок всех клиентов, а не только участников программы лояльности.

Клиент, совершивший покупку в магазине, получит ссылку на интерактивный электронный чек в SMS или мессенджер. Когда покупатель откроет линк, сервис интегрирует данные о совершенной покупке в профайл клиента. В этом профайле будет размещаться информация о всех его покупках в магазине. Собранные данные помогут лучше сегментировать аудиторию.

В компании сообщают, что протестировать сервис бесплатно можно будет уже весной 2019 года.