Для учащихся школы в Станице Луганской приобрели автобус

Для учащихся общеобразовательной школы № 1 в Станице Луганской приобрели новый автобус.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

«Теперь ученикам не надо подстраиваться под расписание движения рейсовых маршруток. Они могут комфортно и безопасно доехать до школы № 1 на автобусе, а после занятия вернуться домой. Школьный автобус осуществляет два рейса: с утра и два после окончания занятий», – сказано в сообщении.

Стоимость автобуса – 1 млн 933 тыс. грн. Средства выделены из областного и местного бюджетов.