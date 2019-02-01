До конца недели в Украине существенно ухудшится погода

До конца неделе в Украине существенно ухудшится погода. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям прогнозирует сильный ветер, обильные снегопады и похолодание местами до -18.

"22-24 февраля ожидается изменение погодных условий. 22 февраля в западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Донецкой областях умеренный снег (восстановление снежного покрова высотой 1-6 см), местами налипание мокрого снега, в Карпатах значительный снег. Понижение температуры в Украине ночью до 3-10 градуса мороза, днем ​​до 0-6 градуса мороза", - указывает ГСЧС.

23-24 февраля сохранится холодная без осадков погода. Температура ночью 6-12° мороза, днем ​​2-7° мороза, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью 12-18° мороза, днем ​​5-10° мороза.