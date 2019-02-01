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Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ в Донецкой области

Сегодня, 10:30 citynews.net.ua | Напечатать

Боевики на Донбассе продолжают систематически препятствовать деятельности международных наблюдателей, запрещая им попадать на контролируемые боевиками объекты и территории. Об этом заявляет Украинская сторона СЦК, сообщает пресс-служба ООС на странице в Facebook.

Согласно ежедневному отчету СММ ОБСЕ от 19 февраля 2019 года, зафиксирован запрет доступа и другие препятствия в выполнении мандата миссии.

"На блокпосту вблизи Верхнешироковского в неподконтрольном властям Украины в районе Донецкой области (на северо-восток от Мариуполя) вооруженный оккупант дважды не пропустил патруль миссии через блокпост. В одном из случаев - из-за законного отказа наблюдателей показать план своего патрулирования. Вследствие этого международные наблюдатели не смогли провести мониторинг отвода вооружений и соблюдения прав человека в этом районе", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК считает недопустимой ситуацию, когда на временно оккупированной территории наблюдатели СММ во время своей деятельности в соответствии с мандатом, натыкаются на активное и систематическое противодействие со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников.


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