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Боевики за сутки выпустили 125 мин по позициям ВСУ

Сегодня, 09:02 citynews.net.ua | Напечатать

На Донбассе в течение прошлых суток, 20 февраля, в результате обстрелов со стороны боевиков в районе операции Объединенных сил один украинский военный получил смертельное ранение.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В частности, российские оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них 11 раз - из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Боевики выпустили 125 мин калибров 120 и 82 мм.

"Кроме того, враг обстреливал укрепления подразделений Объединенных сил из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также по наших защитниках велся прицельный снайперский огонь", - отметили в пресс-центре.

Противник семь раз обстрелял опорные пункты в районе действий оперативно-тактической группировки "Восток" из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского оружия и ручных противотанковых гранатометов возле населенных пунктов Лебединское, Водяное, Широкино и Марьинка.

Шесть раз боевики обстреливали силы ООС в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север". Противником были применены минометы калибра 82, БМП и гранатометы различных систем, стрелковое оружие и станковые противотанковые гранатометы. Обстрелы велись возле н.п. Новоалександровка, Хутор Вильный, Екатериновка, Новотошковское.

"В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил смертельное ранение. Подразделения, которые потерпели огневого воздействия противника, отвечали на вражеский огонь применением всех имеющихся дежурных огневых средств. По данным разведки, 20 февраля один оккупант уничтожен и двое ранены", - сообщили в ООС.

От начала текущих суток, 21 февраля, противник по нашим позициям огонь не открывал.


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