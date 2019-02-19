На Луганщине будут судить сотрудника рыбхоза за избиение полицейского

В Старобельске будут судить работника управления Государственного агентства рыбного хозяйства, который, находясь в нетрезвом состоянии, избил полицейского. Правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Как выяснили правоохранители, в июне 2018 года, в Старобельске сотрудник управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Луганской области, находясь вне службы в нетрезвом состоянии, нанес 4 удара кулаком в лицо работнику полиции, который исполнял свои служебные обязанности по охране общественного порядка.

«Вследствие умышленных противоправных действий нападающего пострадавшему причинены телесные повреждения в виде гематом лица, ссадин сустава и предплечья, что сделало невозможным выполнение своих служебных обязанностей и подорвало авторитет полицейского», – говорится в сообщении.

Как отмечается, следственным территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, по согласованию с прокуратурой области, правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 345 УК Украины. Обвинение направлено в суд, для рассмотрения по существу.

Согласно санкции статьи, правонарушителю может грозить ограничение свободы или лишение свободы сроком до 5 лет.