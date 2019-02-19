На Донбассе выросло число избирательных участков в сравнении с 2014 годом

В Донецкой и Луганской областях возросло количество избирательных участков в сравнении с парламентскими выборами 2014 года.

Об этом сообщает гражданская сеть «ОПОРА» со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

«На территории двух областей количество [избирательных] участков увеличилась на 178 (Донецкая обл. — 85, Луганская обл. — 93)», — говорится в сообщении.

Также увеличилось число избирателей на подконтрольной властям части Донецкой области — почти на 19 тысяч в сравнении с выборами народных депутатов в 2014 году. В Луганской области количество избирателей возросло на 59 тысяч человек.

Выборы президента Украины состоятся в 12 из 21 территориального избирательного округа Донецкой области, а также в 6 из 12 округов Луганской области.

В то же время, по мнению «ОПОРЫ», президентские выборы необходимо провести и на прифронтовых территориях — в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке, Марьинском, Волновахском районах Донецкой области, Станично-Луганском, Попаснянском районах, Счастье и Попасной Луганской области. Жители этих населенных пунктов с 2014 года фактически не участвовали в выборах.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта. В них примет участие 44 кандидата.