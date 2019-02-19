За сутки на блокпостах задержали четверых человек, которых подозревают в связях с НВФ

За минувшие сутки, 19 февраля, правоохранители, несущие службу на Донбассе, задержали 4-х человек, которых подозревают в связях с незаконными вооруженными формированиями.

Об этом в ходе брифинга сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил Алексей Жуганов.

«За прошедшие сутки представителями Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил прекращено 803 правонарушения административного характера. В отделы полиции были доставлены четверо граждан, подозреваемых в связях с вооруженными формированиями Российской Федерации», – сообщил Жуганов.

Жуганов также сообщил, что подразделениями Национальной полиции на стационарных и мобильных блокпостах раскрыты 34 преступления, в том числе шесть фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов.