Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 34 тыс. человек

КПВВ на Донбассе за минувшие сутки, 19 февраля, пересекли 34,6 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины

Пропускные операции через линию разграничения в пределах определенных дорожных коридоров начались по зимнему графику все КПВВ функционируют в штатном режиме.

За минувшие сутки отмечается увеличение пассажиро-транспортного потока. Так, через КПВВ проследовало 34,6 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 7940 человек и 875 транспортных средств;

"Марьинка" - 7510 человек и 1155 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6590 человек и 1175 транспортных средств;

"Гнутово" 3765 лиц и 795 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8815 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 40/55; "Марьинка" - 20/80; "Новотроицкое" - 65/40; "Гнутово" - 20/40.