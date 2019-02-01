Следком РФ обвинил украинских военных в обстреле Докучаевска

Следственный комитет РФ возбудил новые уголовные дела по фактам артиллерийских обстрелов мирного населения Донбасса якобы подразделениями Вооруженных сил Украины 16 и 18 февраля. Об этом сообщает пресс-служба следкома России.

По словам официального представителя следкома Светланы Петренко, 16 февраля военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины по приказу вышестоящих должностных лиц Минобороны Украины произвели прицельный обстрел из стрелкового оружия объектов гражданской инфраструктуры в Докучаевске в «ДНР».

18 февраля украинские силовики якобы провели еще один обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры в поселке Донецкий в «ЛНР».

«В результате указанных противоправных действий получили ранения не участвующие в вооруженном конфликте женщина 1949 года рождения и мужчина 1970 года рождения. По данным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ»)», - сообщила Петренко.

Сейчас, подчеркнула она, следствие устанавливает лиц, причастных к преступлениям против мирного населения юго-востока Украины.