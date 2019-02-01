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В Украине начнут производство РСЗО "Верба"

Сегодня, 11:15 citynews.net.ua | Напечатать

Украинская реактивная система залпового огня "Верба" будет производиться на Шепетовском ремонтном заводе, который входит в состав госконцерна "Укроборонпром". Об этом заявил директор Шепетовского ремонтного завода Олег Туринский, - сообщает "Цензор.НЕТ".

По его словам, уже завершены испытания, и система "Верба" принята на вооружение. "С 11 по 16 февраля бригада сотрудников нашего завода работала на Харьковском конструкторском бюро им. Морозова, которое является разработчиком "Вербы". Мы изучали документацию и все особенности этой системы", - отметил Олег Туринский. 

Он сообщил, что сейчас налаживается кооперация между заводом, ХКБМ и еще одним предприятием, вовлеченным в проект – львовским государственным заводом "Лорта", который является крупнейшим производителем радиоэлектронной аппаратуры. 

"Производство РСЗО "Верба" начнется в 2019 году", - подчеркнул Туринский. 

Директор ШРЗ не назвал точное количество пусковых установок, отметив, что ими может быть вооружен артиллерийский дивизион. 

ШРЗ специализируется на ремонте ракетно-артиллерийского вооружения для ВСУ, но с недавних пор занялся и модернизацией военной техники. В частности, на выставке "Оружие и безопасность", которая прошла в октябре прошлого года в Киеве, был представлен выполненный сотрудниками предприятия вариант модернизации советской 122-мм РСЗО "Град", получивший название "Берест". 

РСЗО "Верба" разработки ХКБМ также представляет собой украинский вариант модернизации "Града". Впервые "Верба" была представлена в 2015 году. Ее особенностями являются размещение на базе автомобиля КрАЗ, полная автоматизация всех процессов, возможность управления огнем из кабины, а также использование современной навигационной аппаратуры. 

Все эти качества, позволяют сократить время перезарядки "Вербы" по сравнению с "Градом" в 7 раз (до 10 минут), а скорость открытия огня по цели на незнакомой местности увеличивается в 4 раза. Благодаря новой системе стабилизации платформы, повышена и точность ведения огня. 


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