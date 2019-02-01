На Донбассе за день ранен украинский военный

На Донбассе за день ранен украинский военныйСегодня, 18:46
Боевики за день, 19 февраля, 11 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
Об этом сообщает Facebook пресс-центра ООС.
Отмечается, что во вторник было зарегистрировано наибольшее применение противником средств огневого поражения с начала года.
"В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник обстрелял позиции наших войск 11 раз, семь из которых - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями, с общим расходом 307 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм. С начала текущего года сегодня зарегистрировано наибольшее применение противником средств огневого поражения", - говорится в сообщении.
Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики пять раз обстреляли позиции украинских войск:
из артиллерийских систем калибра 122 мм - вблизи населенного пункта Лебединское;
из артиллерийских систем калибра 122 мм и, второй раз, из минометов калибра 120 мм и 82 мм - в районе населенного пункта Водяное;
дважды, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Гнутово.
Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник шесть раз обстрелял украинских военных:
из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов - вблизи села Екатериновка;
из минометов калибра 82 мм и, второй раз, из зенитной установки ЗУ-23-2 - в районе населенного пункта Золотое-4;
дважды - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Новозвановка;
из минометов калибра 82 мм, боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов - около поселка городского типа Луганское.
"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сообщили в пресс-центре.
Потери боевиков уточняются.