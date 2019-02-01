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На Донбассе за день ранен украинский военный

Сегодня, 18:46 citynews.net.ua | Напечатать

Боевики за день, 19 февраля, 11 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает Facebook пресс-центра ООС.

Отмечается, что во вторник было зарегистрировано наибольшее применение противником средств огневого поражения с начала года.

"В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник обстрелял позиции наших войск 11 раз, семь из которых - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями, с общим расходом 307 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм. С начала текущего года сегодня зарегистрировано наибольшее применение противником средств огневого поражения", - говорится в сообщении.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики пять раз обстреляли позиции украинских войск:

из артиллерийских систем калибра 122 мм - вблизи населенного пункта Лебединское;

из артиллерийских систем калибра 122 мм и, второй раз, из минометов калибра 120 мм и 82 мм - в районе населенного пункта Водяное;

дважды, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Гнутово.

Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник шесть раз обстрелял украинских военных:

из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов - вблизи села Екатериновка;

из минометов калибра 82 мм и, второй раз, из зенитной установки ЗУ-23-2 - в районе населенного пункта Золотое-4;

дважды - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Новозвановка;

из минометов калибра 82 мм, боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов - около поселка городского типа Луганское.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сообщили в пресс-центре.

Потери боевиков уточняются.


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