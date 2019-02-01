В Украине заметно подорожал борщевой набор

За год в Украине борщ со свининой подорожал на 16%, или на 14,9 грн. Так, в январе 2018 года борщ с мясом стоил 89,9 грн. В январе 2019-го – 104,8 грн.

Такие данные приводит директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, пишет «Сегодня».

По его словам, для подсчетов использовался борщ по рецепту, согласно которому на приготовление идет 600 г свинины, по 500 г картофеля и свеклы, 300 г капусты, по 200 г моркови и лука, лавровый лист, соль, черный перец, сметана, чеснок. Это объема, как уверяет Дорошенко, хватает на 10 больших тарелок.

В целом, «борщевая инфляция», по словам эксперта, превысила официальную в семь раз. Дело в том, что наиболее значительно подорожали овощи. А потому приготовление борща без мяса подорожало не на 16%, а сразу на 70%.

Так, в январе 2018 года, согласно данным Госстата, 500 г картофеля продавали по 3,2 грн, сейчас – 4,7 грн. Свекла в 2018-м стоила 3,5 грн за 500 г, в 2019-м – 6,2 грн. «Капуста подорожала с 1,5 грн за 300 граммов в 2018-м до 3,4 грн сейчас. На 78% выросла стоимость моркови. 200 граммов в январе 2018-го продавали за 1,4 грн , в январе 2019 года – 2,5 грн. Лук 200 граммов в 2018-м стоил 1,1 грн, сейчас – 3,7 грн. Правда, с 3 до 2,8 грн за 50 граммов подешевел чеснок», – написал Дорошенко на своей странице в Facebook.

Цены на мясо и сметану выросли не так существенно, как на овощи, отметил эксперт.

«В январе 2018-го за необходимое количество свинины платили 66 гривен, в 2019-м – 70 гривен. Свинина подорожала на 6%. ... Сметана подорожала с 10,2 гривен за 200 граммов до 11,5 гривен», – сообщил Дорошенко.