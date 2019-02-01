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Марчук: Трехсторонняя контактная группа — это Украина, Россия и ОБСЕ

Сегодня, 15:05 citynews.net.ua | Напечатать

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию Евгений Марчук напомнил, что сторонами ТКГ являются только Украина, Россия и ОБСЕ.

Выступая в Верховной Раде он рассказал, что каждое заседание начинается в формате: «представитель Украины, представитель России и модератор ОБСЕ». «Больше никого нет», — добавил Марчук.

Он добавил, что на таких переговорах «говорят очень откровенно», поскольку он давно знает представителя РФ Бориса Грызлова.

Марчук пояснил, что когда переговорный процесс «исчерпывается на таком уровне», они, при необходимости, приглашают представителей отдельных районов Донбасса (членов группировок «ДНР» и «ЛНР»).

«Трехсторонняя контактная группа — это Украина, Россия и ОБСЕ. А то приглашаются, если есть проблема», — подчеркнул он.


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