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В ОРДЛО оккупанты закрыли все парафии УПЦ КП

Сегодня, 13:08 citynews.net.ua | Напечатать

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей под давлением российских террористов закрыты все 40 приходов Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Об этом сказал на брифинге в понедельник председатель СБУ Василий Грицак, сообщает Укринформ.

«Сегодня на оккупированных территориях ОРДЛО под давлением российских террористов закрыты все 40 приходов УПЦ КП, почти все священнослужители были вынуждены выехать на подконтрольную Украине территорию под угрозой их казни боевиками», - сказал Грицак.

В оккупированном Крыму на начало 2019 года оставалось 9 украинских приходов, но 5 февраля оккупанты направили в адрес управления Крымской епархии письмо о прекращении соглашения от 2002 года о предоставлении УПЦ КП помещений для осуществления культовой деятельности, сказал Грицак.

Он отметил, что физически ликвидируя украинскую церковь на оккупированных территориях ОРДЛО и в Крыму, российские спецслужбы одновременно пытаются любым способом развязать в Украине религиозное противостояние.

Как отметил Грицак, главной мишенью является Украинская православная церковь КП и ее правопреемница Православная церковь Украины, а также крымские татары, которые не признают легитимность российской оккупационной власти.

Грицак также сообщил, что с 2014 года ФСБ РФ возбуждены уголовные дела в отношении более 130 крымскотатарских активистов.


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