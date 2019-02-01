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Беспилотник ОБСЕ подвергся глушению во время полета в ОРЛО

Сегодня, 10:30 citynews.net.ua | Напечатать

В Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ был потерян вблизи неподконтрольной украинским властям Бердянки Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба миссии.

18 февраля в период между 13:27 и 13:38 двойной GPS-сигнал беспилотника дальнего радиуса действия подвергся глушению во время полета на высоте примерно 6000 футов вблизи населенного пункта Донецкий неподалеку от линии соприкосновения в Луганской области.

В 13:38 на расстоянии около 600 метров к юго-востоку от Бердянки беспилотник начал неконтролировано крутиться вокруг своей оси и терять высоту. По оценке миссии ОБСЕ, беспилотный летательный аппарат разбился в этом районе.

Наблюдатели запустили мини-беспилотник над Бердянкой, однако установить местонахождение БПЛА дальнего радиуса действия так и не удалось. В ОБСЕ намерены продолжить уточнять обстоятельства этого инцидента.


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