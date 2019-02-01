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Боевики 8 раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе

Вчера, 18:37 citynews.net.ua | Напечатать

Боевики за день, 18 февраля, 8 раз обстрелял позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.

Как отмечается, 7 раз боевики применяли артиллерийские системы калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм с расходом 94 снарядов и мин.

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" враг 4 раза обстрелял наши опорные пункты:

- из ствольной артиллерии калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лебединское;

- из ствольной артиллерии калибра 122 мм и, второй раз, из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Водяное;

- из вооружения боевых машин пехоты и ручных противотанковых гранатометов - возле поселка Опытное.

Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупантами совершено также 4 обстрелы позиций подразделений Объединенных сил:

- из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Катериновка;

- дважды - из минометов 120-ого и 82-ого калибров - возле поселка городского типа Новотошковское;

- из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Крымское.

"В ходе боевых действий 4 военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.


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