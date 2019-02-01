Боевики 8 раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе

Боевики 8 раз открывали огонь по позициям ООС на ДонбассеВчера, 18:37
Боевики за день, 18 февраля, 8 раз обстрелял позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.
Как отмечается, 7 раз боевики применяли артиллерийские системы калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм с расходом 94 снарядов и мин.
В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" враг 4 раза обстрелял наши опорные пункты:
- из ствольной артиллерии калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лебединское;
- из ствольной артиллерии калибра 122 мм и, второй раз, из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Водяное;
- из вооружения боевых машин пехоты и ручных противотанковых гранатометов - возле поселка Опытное.
Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупантами совершено также 4 обстрелы позиций подразделений Объединенных сил:
- из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Катериновка;
- дважды - из минометов 120-ого и 82-ого калибров - возле поселка городского типа Новотошковское;
- из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Крымское.
"В ходе боевых действий 4 военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.