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На Луганщине мужчину приговорили к 7,8 годам за совершения ряда терактов

Вчера, 18:21 citynews.net.ua | Напечатать

Житель Луганщины приговорен к 7 годам 8 месяцам лишения свободы за совершение ряда терактов и незаконное хранение оружия.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«В марте 2015 года житель Меловского района приобрел у неустановленного лица два 9 мм пистолета конструкции Макарова, 9 мм пистолет конструкции Дерягина, три десятка патронов различного калибра. Указанные оружие и боеприпасы мужчина хранил по месту жительства», – говорится в сообщении.

«В дальнейшем обвиняемый вместе с неустановленным лицом совершили террористический акт, а именно осуществили подрыв радиолокационной станции, расположенной на территории одной из воинских частей. В результате указанного террористического акта уничтожено два автомобиля «Урал» и повреждено военное имущество», – информируют в прокуратуре.

По данным ведомства, кроме этого, в апреле 2015 года злоумышленник, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, совершил ряд террористических актов, взорвав автомобили, один из которых принадлежал военнослужащему Луганского пограничного отряда, другой – руководителю одного из территориальных отделов Управления СБУ в Луганской области.

«Вследствие указанных преступных действий причинен значительный материальный ущерб, а один из пострадавших получил телесные повреждения. В настоящее время обвиняемый находится в Старобельском следственном изоляторе. Приговором Старобельского районного суда Луганской области гражданин Украины признан виновным в совершении преступлений и назначено наказание в виде 7 лет 8 месяцев лишения свободы. Исковые требования потерпевших на сумму более 1 млн 200 тыс. грн удовлетворены в полном объеме», – сообщили в прокуратуре.


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