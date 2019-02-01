В Украине будут собирать средства на кардиооборудование

С 1 по 30 апреля в Украине будет проходить 14 Всеукраинская акция "Сердце к сердцу" под лозунгом "Детское сердце, живи".

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

Так, за 13 лет проведения акции областным детским больницам было передано медицинское оборудование на общую сумму 39674199, 83 грн.

Известно, что в минувшем году на Луганщине в период проведения акции "Услышь мир" собрали 44 076,95 грн. На собранные в области средства было приобретено и передано в областную детскую больницу девять слуховых аппаратов.

Финал акции - 4-5 мая 2019 года.

За дополнительной информацией обращаться к Евгению Назарову, областного представителя ВБФ "Сердце к сердцу" и координатора акции в Луганской области (095) -013-98-38, fiks_777@ukr.net.