В Украине увеличилось количество переселенцев

В Украине по состоянию на сегодня, 18 февраля, учтены 1 млн 363 тыс. 900 переселенцев из Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

Отметим, что по состоянию на 4 февраля в Украине были учтены 1 млн 358 тыс. 20 переселенцев. Таким образом, за две недели число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) увеличилось на 5880 человек.