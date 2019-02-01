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Как вырастут пенсии в марте

Вчера, 14:34 citynews.net.ua | Напечатать

В результате осовременивания пенсий их размер с 1 марта этого года вырастет на 17-20%.

Об этом в эфире «5 канала» рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщили  в пресс-службе Кабмина.

Он отметил, что начиная с этого года, пенсии будут перечисляться ежегодно в автоматическом режиме. «Это одна из главных позиций проведенной реформы. Теперь, несмотря ни на что, в марте месяце, ежегодно 1 марта, будет проводиться осовременивание пенсионных выплат. Впервые за последние 5-7 лет мы пришли к такому процессу, когда можем гарантировать осовременивание пенсий всем категориям граждан», - отметил вице-премьер.

Розенко напомнил, что много лет в Украине вообще не проводили перерасчет пенсий. «Последнее осовременивание произошло в октябре 2017 года. Но надо вспомнить, что до этого момента 7 лет не было ни одного пересчета и осовременивания пенсий», - сказал он.

Вице-премьер-министр также отметил, что в бюджете достаточно средств для осуществления перерасчета пенсий. «Необходимый ресурс для повышения пенсионных выплат есть», - сказал он.


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