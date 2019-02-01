Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ в Донбассе

В десяти метрах от патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ боевики стреляли по беспилотнику СММ, который пролетал над участком разведения в районе Золотого.

Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"15 февраля, находясь на блокпосте вооруженных формирований на южном крае участка разведения в районе Золотого, наблюдатели проинформировали присутствовавших на месте членов вооруженных формирований о том, что в этом районе миссия осуществляет полет БПЛА СММ среднего радиуса действия из другой локации", - отметили в пресс-службе.

Наблюдатели видели, как каждый из пяти террористов, находившихся на этом блокпосте примерно в 10 м от их, нацелил свой автомат на БПЛА, пролетавший южнее блокпоста на высоте примерно 300 метрах.

"В целом они произвели около 60 выстрелов в направлении БПЛА. Команда СММ проинформировала членов вооруженных формирований о том, что данный БПЛА принадлежал миссии и они прекратили стрельбу", - уточнили в пресс-службе.

Патруль покинул данный район. Беспилотник ОБСЕ поврежден не был.