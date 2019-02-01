ВСУ взяли в плен одного боевика

В воскресенье, 17 февраля, на светлодарском направлении, в районе выполнения боевых задач одного из батальонов, боевики предприняли попытку выхода диверсионно-разведывательной группы, имевшей целью атаковать позиции ВСУ.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Хорошо организованная служба украинских защитников на наблюдательных пунктах дала возможность заблаговременно разоблачить враждебные намерения», - говорится в сообщении.

Нападение врага отражено, один из оккупантов взят в плен, сообщили в штабе.

Сейчас пленного допрашивают сотрудники соответствующих подразделений Объединенных сил.