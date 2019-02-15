Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 30 тыс. человек

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 30 тыс. человекСегодня, 09:56
За минувшие сутки КПВВ на Донбассе пересекли почти 30 тыс. человек.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Сообщается, что утром в пунктах пропуска в очередях находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/50; "Марьинка" - 150/50; "Новотроицкое" - 50/60; "Гнутово" - 40/40.
За прошедшие сутки КПВВ пересекли 29,5 тысячи человек и 3,7 тысячи транспортных средств:
"Майорское" - 6535 человек и 790 транспортных средств;
"Марьинка" - 6210 человек и 985 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 5755 человек и 1150 транспортных средств;
"Гнутово" - 3040 человек и 795 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 7945 человек.