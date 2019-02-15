Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 30 тыс. человек

За минувшие сутки КПВВ на Донбассе пересекли почти 30 тыс. человек.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Сообщается, что утром в пунктах пропуска в очередях находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/50; "Марьинка" - 150/50; "Новотроицкое" - 50/60; "Гнутово" - 40/40.

За прошедшие сутки КПВВ пересекли 29,5 тысячи человек и 3,7 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 6535 человек и 790 транспортных средств;

"Марьинка" - 6210 человек и 985 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5755 человек и 1150 транспортных средств;

"Гнутово" - 3040 человек и 795 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 7945 человек.