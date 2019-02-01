Лисянский рассказал, как идет расследование смертей на КПВВ

На Донбассе с начала 2019 года в очереди на КПВВ умерли около 10 человек, однако почти все смерти произошли на временно неподконтрольной украинскому правительству территории, что составляет определенные проблемы для следствия.

Об этом «Вільному радіо» рассказал представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

«Данные внесли в Единый реестр досудебных расследований и прокуратура этим занимается. Но нужно понимать, что факты смерти были на оккупированной территории и быстро эти дела продвигаться не могут», – сказал он.

Кроме того, Лисянский собирает полную информацию о всех умерших на КПВВ, или в буферной зоне, начиная с 2017 года.

«Сделали мы запросы по смертям на КПВВ вообще. То есть сейчас ждем обращения. Мы буквально вчера звонили государственным учреждениям, чтобы нам быстрее предоставляли эту информацию», – добавил Лисянский.

Омбудсмен отметил, что на недавней встрече с прокурором Луганской области Владимиром Янко он также поднимал вопрос смертей на КПВВ и прокуратура Луганщины также присоединилась к расследованию.