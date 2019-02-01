» » Лисянский рассказал, как идет расследование смертей на КПВВ

Лисянский рассказал, как идет расследование смертей на КПВВ

Сегодня, 17:40 citynews.net.ua | Напечатать

На Донбассе с начала 2019 года в очереди на КПВВ умерли около 10 человек, однако почти все смерти произошли на временно неподконтрольной украинскому правительству территории, что составляет определенные проблемы для следствия.

Об этом «Вільному радіо» рассказал представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

«Данные внесли в Единый реестр досудебных расследований и прокуратура этим занимается. Но нужно понимать, что факты смерти были на оккупированной территории и быстро эти дела продвигаться не могут», – сказал он.

Кроме того, Лисянский собирает полную информацию о всех умерших на КПВВ, или в буферной зоне, начиная с 2017 года.

«Сделали мы запросы по смертям на КПВВ вообще. То есть сейчас ждем обращения. Мы буквально вчера звонили государственным учреждениям, чтобы нам быстрее предоставляли эту информацию», – добавил Лисянский.

Омбудсмен отметил, что на недавней встрече с прокурором Луганской области Владимиром Янко он также поднимал вопрос смертей на КПВВ и прокуратура Луганщины также присоединилась к расследованию.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:18

В Сватовском районе определились с объездом из-за ремонта дороги и моста

Сегодня, 17:40

Лисянский рассказал, как идет расследование смертей на КПВВ

Сегодня, 17:37

На Донбассе воруют указатели минной опасности

Сегодня, 16:24

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения в Луганской области под угрозой обесточивания

Сегодня, 15:53

В Северодонецке легковушка протаранила три припаркованных автомобиля

Сегодня, 14:58

Золотое-2 осталось без света

Сегодня, 14:48

На Донбассе за сутки один украинский военнослужащий погиб

Сегодня, 14:30

Генштаб проанализировал действия спецподразделений РФ

Сегодня, 13:09

На Луганщине эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышен

Сегодня, 12:30

В СНБО рассказали, что позволит усилить обороноспособность Украины

Сегодня, 12:23

В Луганской области будут судить руководителя угледобывающей компании

Сегодня, 11:50

Лисичанский водоканал снова обесточен

Новости Украины:

Сегодня, 19:09

Во Львове задержали этническую банду рэкетиров

Сегодня, 17:40

Лисянский рассказал, как идет расследование смертей на КПВВ

Сегодня, 17:39

Украина предлагает РФ синхронный доступ врачей к Вышинскому и Грибу

Сегодня, 15:51

Уругвай для украинцев стал безвизовым

Сегодня, 14:59

Убийство Гандзюк: за Мангера внесли залог

Сегодня, 14:52

На Закарпатье 10-летний мальчик выпил неизвестное вещество и скончался

Сегодня, 14:30

Генштаб проанализировал действия спецподразделений РФ

Сегодня, 13:14

Треть кандидатов в Президенты Украины до сих пор не сформировали избирательные фонды

Сегодня, 12:51

"Шахтер" сыграл вничью с "Айнтрахтом"

Сегодня, 12:49

Более 3 тысяч украинских военных погибли в Афганистане

Сегодня, 12:26

В Черное море направляется корабль НАТО

Сегодня, 12:12

Как правильно ухаживать за кожей лица весной

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 



^Наверх

 