На Донбассе воруют указатели минной опасности

В прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей неизвестные воруют указатели о минной опасности.

Об этом на пресс-конференции рассказал пресс-секретарь Международного комитета Красного Креста в Украине Александр Власенко, передает "Depo.Донбасс".

"Трудно объяснить причины, из-за чего исчезают предупредительные знаки. Возможно, люди забирают их, чтобы сдать на металлолом, возможно, не в полной мере понимают опасность заминированной территории. Но эти ситуации неоднократно повторяются. Из-за чего, к сожалению, имеем трагические случаи", - сказал Власенко.

За три месяца прошлого года специалисты мариупольской субделегации МККК установили 52 предупредительных знака о минной опасности для обозначения опасных зон вокруг КПВВ "Марьинка", "Новотроицкое" и "Гнутово".