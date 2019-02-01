Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения в Луганской области под угрозой обесточивания

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения в списках должников перед энергетиками.

Об этом сообщает пресс-служба ЛЭО.

Так, предприятие задолжало более 650 тыс. грн за потребленную электроэнергию.

"Вследствие несвоевременной оплаты потребителями средств, предприятие не может гарантировать предоставление населению своевременных и надежных услуг по энергоснабжению и обеспечение их качественных параметров. Так долго продолжаться не может.

Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения отправлено сообщение об отключении от энергоснабжения на 27 февраля", - говорится в сообщении