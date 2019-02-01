На Донбассе за сутки один украинский военнослужащий погиб

С начала суток, 15 февраля, на Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил один украинский военнослужащий погиб, а двое были ранены.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Так, военные получили ранения различной степени тяжести, были госпитализированы.

"Сегодня в результате российской вооруженной агрессии погиб один наш украинский герой… Еще двое наших военных в результате боевых действий получили ранения различной степени. Они доставлены в военный мобильного госпиталя", - говорится в сообщении