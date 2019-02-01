Генштаб проанализировал действия спецподразделений РФ

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины готовы действовать по разным сценариям кризисных ситуаций.

Об этом заявил генерал армии Украины Виктор Муженко, сообщает пресс-служба Минобороны.

Как сообщается, Генеральным штабом были проанализированы действия специальных подразделений Российской Федерации.

"У нас уже готовы планы противодействия на разные сценарии кризисных ситуаций. Наша задача - не снижать темп внедрения новых стандартов в подготовке, техническом оснащении и всестороннем обеспечении отечественных Сил специальных операций", - отметил Муженко.